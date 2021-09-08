Визначилась заявка збірної України з футболу на матч проти Чехії

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на офіційний сайт УАФ.



У розпорядженні в.о. головного тренера збірної України Олександра Петракова є 19 футболістів.



Після відбіркового матчу чемпіонату світу-2022 з Францією (1:1) Петраков вирішив здійснити ротацію складу, відпустивши в клуби Андрія П'ятова, Миколу Матвієнка, Тараса Степаненка, Сергія Сидорчука, Віктора Циганкова, Іллю Забарного, Віталія Миколенка та Руслана Малиновського.



Натомість до збірної України були довикликані гравці з резервного списку — Юхим Конопля з "Шахтаря" та Владислав Кочергін і Сергій Булеца із "Зорі".



Заявка збірної України на матч проти Чехії:



Воротарі: Бойко, Різник



Захисники: Соболь, Сирота, Кривцов, Конопля, Корнієнко, Качараба, Тимчик, Караваєв



Півзахисники: Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Макаренко, Кочергін, Зінченко, Булеца



Нападники: Яремчук, Сікан



Збірна України зіграє товариський матч проти Чехії сьогодні - 8 вересня. Зустріч відбудеться в Пльзені на стадіоні "Дусан Арена". Початок о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, 4 вересня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла у Києві внічию з Францією.

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