Визначилась заявка збірної України з футболу на матч проти Чехії
Тренерський штаб Олександра Петракова визначився із заявкою збірної України на товариський матч проти Чехії
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на офіційний сайт УАФ.
У розпорядженні в.о. головного тренера збірної України Олександра Петракова є 19 футболістів.
Після відбіркового матчу чемпіонату світу-2022 з Францією (1:1) Петраков вирішив здійснити ротацію складу, відпустивши в клуби Андрія П'ятова, Миколу Матвієнка, Тараса Степаненка, Сергія Сидорчука, Віктора Циганкова, Іллю Забарного, Віталія Миколенка та Руслана Малиновського.
Натомість до збірної України були довикликані гравці з резервного списку — Юхим Конопля з "Шахтаря" та Владислав Кочергін і Сергій Булеца із "Зорі".
Заявка збірної України на матч проти Чехії:
Воротарі: Бойко, Різник
Захисники: Соболь, Сирота, Кривцов, Конопля, Корнієнко, Качараба, Тимчик, Караваєв
Півзахисники: Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Макаренко, Кочергін, Зінченко, Булеца
Нападники: Яремчук, Сікан
Збірна України зіграє товариський матч проти Чехії сьогодні - 8 вересня. Зустріч відбудеться в Пльзені на стадіоні "Дусан Арена". Початок о 21:45 за київським часом.
- Нагадаємо, 4 вересня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла у Києві внічию з Францією.
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