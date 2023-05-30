Про це повідомляє Еспресо.TV

У другому колі відбору ЛЧ срібний медаліст прем'єр-ліги зустрінеться із "Серветтом" або "Панатінаїкосом", які фінішували другими у своїх національних чемпіонатах.

У разі виходу до третього раунду кваліфікації, на представника України чекають шотландський "Рейнджерс", португальська "Брага", нідерландський ПСВ чи французький "Марсель", за який грає українець Руслан Малиновський.

Для виходу до групового раунду ЛЧ віцечемпіону України також належить пройти стадію плей-офф.

Перед останнім туром другим в УПЛ йде "Дніпро-1", який має 64 пункти та випереджає "Зорю" за результатами особистих зустрічей (3:0, 1:2). В 30-му турі "Дніпро-1" прийме "Кривбас", а "Зоря" зіграє у гостях з "Минаєм".

Напряму до основної сітки ЛЧ потрапив чемпіон України - "Шахтар".