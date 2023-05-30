Визначили потенційні суперники віцечемпіона Україна у кваліфікації Ліги чемпіонів
Суперникам срібного призера УПЛ у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів стане швейцарський "Серветт" або грецький "Панатінаїкос"
Про це повідомляє Еспресо.TV
У другому колі відбору ЛЧ срібний медаліст прем'єр-ліги зустрінеться із "Серветтом" або "Панатінаїкосом", які фінішували другими у своїх національних чемпіонатах.
У разі виходу до третього раунду кваліфікації, на представника України чекають шотландський "Рейнджерс", португальська "Брага", нідерландський ПСВ чи французький "Марсель", за який грає українець Руслан Малиновський.
Для виходу до групового раунду ЛЧ віцечемпіону України також належить пройти стадію плей-офф.
Перед останнім туром другим в УПЛ йде "Дніпро-1", який має 64 пункти та випереджає "Зорю" за результатами особистих зустрічей (3:0, 1:2). В 30-му турі "Дніпро-1" прийме "Кривбас", а "Зоря" зіграє у гостях з "Минаєм".
Напряму до основної сітки ЛЧ потрапив чемпіон України - "Шахтар".
- 28 травня стало відомо, що чемпіон України отримає місце на груповому етапі Ліги чемпіонів у сезоні 2023/24.
- 28 травня золото прем'єр-ліги та путівку до ЛЧ достроково здобув "Шахтар", який переграв "Дніпро-1".
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