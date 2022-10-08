Визначилися переможці премії "Слушно" для українських подкастів
Оголосили переможців премії "Слушно", серед яких подкаст про літературу Богдани Неборак та Анастасії Євдикимової "Наразі без назви"
Про це повідомило видання Читомо.
Відомо, що подкаст переміг у категорії "Найкращий подкаст про культуру".
"Без наших слухачів нічого б не було. Саме вони створюють товариство тих, хто шукає назви, ставить питання й формулює відповіді про культуру й через культуру пояснює дещо всередині самих себе. Мені цінно, що розмови двох товаришок, до яких ми стараємося запросити, важать багатьом", – розповіла в ексклюзивному коментарі для Читомо Богдана Неборак.
Анастасія Євдокимова також зауважує Читомо про те, підтримка слухачів багато значить для авторок.
"Коли ми починали робити подкаст, то знали напевне дві речі — ми хочемо говорити про українську культуру, і хочемо залишатися чесними самі з собою. Цьогорічний ювіляр Григорій Сковорода писав: "Люди в житті своїм працюють, метушаться, утаюються, а нащо, багато хто й сам не тямить. Коли помислити, то в усіх людських затій, скільки їх там тисяч не буває, є один кінець — радість серця". Так і ми з Богданою — робимо те, що радує наші серця, те, що справді приносить задоволення. Ми втішені, що наші слухачі й слухачки дискутують, читають, частуються вином в аудіовітальні разом з нами, що нам вдалося зібрати коло однодумців і їхня підтримка виявилася настільки потужною", - сказала вона.
- Раніше з 28 до 30 вересня проводився найдовший ІТ-подкаст, де обговорювали перспективи галузі та збирали кошти на дві бронемашини вартістю 11 млн грн для Збройних Сил України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.21
Купівля 40.21Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.91Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе