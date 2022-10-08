Визначилися переможці премії "Слушно" для українських подкастів

Про це повідомило видання Читомо.

Відомо, що подкаст переміг у категорії "Найкращий подкаст про культуру".

"Без наших слухачів нічого б не було. Саме вони створюють товариство тих, хто шукає назви, ставить питання й формулює відповіді про культуру й через культуру пояснює дещо всередині самих себе. Мені цінно, що розмови двох товаришок, до яких ми стараємося запросити, важать багатьом", – розповіла в ексклюзивному коментарі для Читомо Богдана Неборак.

Анастасія Євдокимова також зауважує Читомо про те, підтримка слухачів багато значить для авторок.

"Коли ми починали робити подкаст, то знали напевне дві речі — ми хочемо говорити про українську культуру, і хочемо залишатися чесними самі з собою. Цьогорічний ювіляр Григорій Сковорода писав: "Люди в житті своїм працюють, метушаться, утаюються, а нащо, багато хто й сам не тямить. Коли помислити, то в усіх людських затій, скільки їх там тисяч не буває, є один кінець — радість серця". Так і ми з Богданою — робимо те, що радує наші серця, те, що справді приносить задоволення. Ми втішені, що наші слухачі й слухачки дискутують, читають, частуються вином в аудіовітальні разом з нами, що нам вдалося зібрати коло однодумців і їхня підтримка виявилася настільки потужною", - сказала вона.

Раніше з 28 до 30 вересня проводився найдовший ІТ-подкаст, де обговорювали перспективи галузі та збирали кошти на дві бронемашини вартістю 11 млн грн для Збройних Сил України.

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