Визначився переможець юнацької Ліги УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Женеві АЗ "Алкмар" переграв "Хайдук" з рахунком 5:0 та вперше став переможцем юнацької Ліги УЄФА. Перемога в турнірі також стала першою для представників Нідерландів.

Україну в нинішньому сезоні юнацької Ліги УЄФА представляли "Шахтар" та "Рух". Донеччани у раунді плей-офф програли "Хайдуку" (0:1). Львів'яни у 1/8 фіналу поступилися італійському "Мілану" (0:1).

У 2022 році переможцем турніру була португальська "Бенфіка".

Юнацька Ліга УЄФА

Фінал

24 квітня

Женева, Швейцарія

АЗ "Алкмар" (Нідерланди) – "Хайдук" (Хорватія) 5:0

Голи: Аддай, 45 (пен.), Поку, 70, Поку, Мердінк, 79, 87