Визначився переможець юнацької Ліги УЄФА
У фіналі юнацької Ліги УЄФА нідерландський АЗ "Алкмар" переміг хорватський "Хайдук"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Женеві АЗ "Алкмар" переграв "Хайдук" з рахунком 5:0 та вперше став переможцем юнацької Ліги УЄФА. Перемога в турнірі також стала першою для представників Нідерландів.
Україну в нинішньому сезоні юнацької Ліги УЄФА представляли "Шахтар" та "Рух". Донеччани у раунді плей-офф програли "Хайдуку" (0:1). Львів'яни у 1/8 фіналу поступилися італійському "Мілану" (0:1).
У 2022 році переможцем турніру була португальська "Бенфіка".
Юнацька Ліга УЄФА
Фінал
24 квітня
Женева, Швейцарія
АЗ "Алкмар" (Нідерланди) – "Хайдук" (Хорватія) 5:0
Голи: Аддай, 45 (пен.), Поку, 70, Поку, Мердінк, 79, 87
- 28 лютого "Рух" програв "Мілану" в 1/8 фіналу юнацької Ліги УЄФА та припинив виступи в турнірі.
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