Про це повідомляє Kicker.

У нинішньому сезоні Левандовські забив у чемпіонаті Німеччини 35 голів та випередив французького форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе, в якого 28 м'ячів у чемпіонаті Франції.

Третє місце посіли італійський нападник "Лаціо" Чіро Іммобіле та французький гравець "Реала" Карім Бензема, на рахунку яких по 27 голів.

Левандовські виграв нагороду вдруге поспіль. Минулого сезону поляк забив 41 гол.

21 вересня 2021 року Роберту Левандовські вперше вручили "Золоту бутсу".

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