"Визнання капітуляції". Після призупинення членства Росії у РПЛ ООН, вона вирішила сама "гордо" залишити Раду, - Кислиця
Після ухвалення на засіданні Генасамблеї ООН резолюції про припинення повноважень Росії в Раді з прав людини представник РФ при ООН заявив, що його країна виходить з Ради, визнаючи таким чином свою капітуляцію
Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.
"Своєю заявою про вихід з РПЛ уже після ухвалення резолюції Росія фактично визнала свою капітуляцію, - зазначив він. - Після бою, як відомо, махають не кулаками, а хіба що білим прапором. Ось Росія й викинула білий прапор".
За словами Кислиці, це відкриває можливість "врятувати Раду з прав людини". Поразка РФ означає проведення нових виборів і обрання на місце, яке займала Росія, "здорової країни, яка реально віддана справі захисту й просуванню прав людини", додав він.
Символічно це відбулося в Міжнародний день пам’яті про геноцид у Руанді, який служить потужним нагадуванням, що покарання обов’язково наздожене воєнних злочинців, як би вони не діяли, наголосив Кислиця.
- Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН на надзвичайному спеціальному засіданні в четвер ухвалила резолюцію про тимчасове припинення повноважень Росії в Раді ООН з прав людини через війну в Україні. За це рішення проголосували 93 країни, проти - 24, утрималося 58.
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