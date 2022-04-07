"Визнання капітуляції". Після призупинення членства Росії у РПЛ ООН, вона вирішила сама "гордо" залишити Раду, - Кислиця

Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.

"Своєю заявою про вихід з РПЛ уже після ухвалення резолюції Росія фактично визнала свою капітуляцію, - зазначив він. - Після бою, як відомо, махають не кулаками, а хіба що білим прапором. Ось Росія й викинула білий прапор".

За словами Кислиці, це відкриває можливість "врятувати Раду з прав людини". Поразка РФ означає проведення нових виборів і обрання на місце, яке займала Росія, "здорової країни, яка реально віддана справі захисту й просуванню прав людини", додав він.

Символічно це відбулося в Міжнародний день пам’яті про геноцид у Руанді, який служить потужним нагадуванням, що покарання обов’язково наздожене воєнних злочинців, як би вони не діяли, наголосив Кислиця.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН на надзвичайному спеціальному засіданні в четвер ухвалила резолюцію про тимчасове припинення повноважень Росії в Раді ООН з прав людини через війну в Україні. За це рішення проголосували 93 країни, проти - 24, утрималося 58.

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