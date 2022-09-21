Визнання слабкості, - Володимир Кличко висловився про мобілізацію в Росії

Про це Кличко-молодший написав у twitter.

"Оголошена сьогодні мобілізація є визнанням слабкості. Таким чином Росія прискорить своє падіння. Ніщо не може їх перезавантажити. Ніщо не може зупинити нас", - написав Володимир Кличко.

21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації на території країни. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля.

Після оголошення часткової мобілізації у РФ всім громадянам, які стоять на військовому обліку, заборони виїзд за кордон.

Антивоєнний рух "Весна" оголосив сьогодні акцію "Нет могилизации", будь-які форми протесту також підтримують у штабі російського опозиціонера Олексія Навального. Станом на 12:00 було підтверджено організацію мітингів у 24 містах Росії.

Близько сотні осіб заарештували під час протестів у Росії після оголошення Путіна про часткову мобілізацію для збільшення готовності військ для війни в Україні.

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