Про це повідомляють росЗМІ.

Стало відомо, що вдень 12 червня на радіостанціях "Ретро FM" та "Росія" у Свердловській області почали розповідати про "визвольну армію" та необхідність ховатися в укриттях, а також про Крим, який "незабаром стане українським".

Пізніше те саме сталося з ефіром радіо "Європа Плюс" у Калінінграді — чоловічий голос повідомив мешканців про "збір добровольчого загону в Україну для взяття Республіки Крим".

Відомо також про те, що російські поліцейські почали шукати причетних. На радіостанціях сказали, що, зважаючи на все, невідомі зламали сервери чи супутники та просто підмінили сигнали.