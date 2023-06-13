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"Визвольна армія йде на Крим": на День Росії хакери зламали сайти радіостанцій у РФ

13 червня, 2023 вiвторок
11:52
Війна з Росією Росія

У День Росії, 12 червня, хакери зламали радіостанції в Калінінграді та Свердловській області. В їх ефірі розповіли мешканцям про "визвольну армію, що йде на Крим"

Про це повідомляють росЗМІ.

Стало відомо, що вдень 12 червня на радіостанціях "Ретро FM" та "Росія" у Свердловській області почали розповідати про "визвольну армію" та необхідність ховатися в укриттях, а також про Крим, який "незабаром стане українським".

Пізніше те саме сталося з ефіром радіо "Європа Плюс" у Калінінграді — чоловічий голос повідомив мешканців про "збір добровольчого загону в Україну для взяття Республіки Крим".

Відомо також про те, що російські поліцейські почали шукати причетних. На радіостанціях сказали, що, зважаючи на все, невідомі зламали сервери чи супутники та просто підмінили сигнали.

  • Нагадаємо, станом на 13 червня американські аналітики зазначають, що українські Сили оборони ведуть контрнаступальні дії на кількох ділянках фронту, продовжуючи звільняти населені пункти. Натомість окупанти очікують хороші погодні умови для своєї авіації й сподіваються зупинити просування ЗСУ, застосовуючи "гнучку оборону".
Суспільство
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Крим
Військові новини
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