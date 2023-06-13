"Визвольна армія йде на Крим": на День Росії хакери зламали сайти радіостанцій у РФ
У День Росії, 12 червня, хакери зламали радіостанції в Калінінграді та Свердловській області. В їх ефірі розповіли мешканцям про "визвольну армію, що йде на Крим"
Про це повідомляють росЗМІ.
Стало відомо, що вдень 12 червня на радіостанціях "Ретро FM" та "Росія" у Свердловській області почали розповідати про "визвольну армію" та необхідність ховатися в укриттях, а також про Крим, який "незабаром стане українським".
Пізніше те саме сталося з ефіром радіо "Європа Плюс" у Калінінграді — чоловічий голос повідомив мешканців про "збір добровольчого загону в Україну для взяття Республіки Крим".
Відомо також про те, що російські поліцейські почали шукати причетних. На радіостанціях сказали, що, зважаючи на все, невідомі зламали сервери чи супутники та просто підмінили сигнали.
- Нагадаємо, станом на 13 червня американські аналітики зазначають, що українські Сили оборони ведуть контрнаступальні дії на кількох ділянках фронту, продовжуючи звільняти населені пункти. Натомість окупанти очікують хороші погодні умови для своєї авіації й сподіваються зупинити просування ЗСУ, застосовуючи "гнучку оборону".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.79
Купівля 36.79Продаж 37.33
-
EUR
Купівля 39.77Продаж 40.52
- Актуальне
- Важливе