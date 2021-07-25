"Вхід тільки для вакцинованих!" В Україні можуть з'явитися нові правила

Про це передає Еспресо.TV.



"Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Йдеться про використання "внутрішнього" ковідного сертифіката. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку "Дія", і який підтверджуватиме факт щеплення проти COVID-19", - пояснив Кузін в інтерв'ю київському виданню Апостроф, що вийшло сьогодні, 25 липня 2021 року.



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"Це все буде вирішуватися відповідною постановою Кабінету Міністрів", - додав посадовець.

Нагадаємо, для вакцинованих від COVID-19 українців послаблять карантин.



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