В Україні під час нового локдауну пропонують дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих від COVID-19
Про це він заявив у інтерв'ю "Апострофу".
За його словами, розглядається можливість дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками під час чергового ймовірного посилення карантину.
"Серед різних опцій, в тому числі, розглядається можливість дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, які будуть відвідувати щеплені проти COVID-19 клієнти. І це допоможе нам зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян", - сказав Кузін.
- Нагадаємо, 23 липня у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що прогнозують нову хвилю коронавірусу і повернення до "червоної" зони карантину.
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