В Україні під час нового локдауну пропонують дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками

Про це він заявив у інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, розглядається можливість дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками під час чергового ймовірного посилення карантину.

"Серед різних опцій, в тому числі, розглядається можливість дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, які будуть відвідувати щеплені проти COVID-19 клієнти. І це допоможе нам зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян", - сказав Кузін.