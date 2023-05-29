Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Інформація про стан здоров'я Лукашенка, що він ледь не помирає, як раз з'явилася на каналі Валерія Цепкало, який майже 30 років пропрацював у системі Лукашенка, а у 2020 році намагався стати кандидатом на президентську посаду у Білорусі. Інформація про хворобу Лукашенка з'явилася, щоб затушувати факт появи у Білорусі ядерної зброї. Ніхто не обговорював підписану угоду про розміщення ядерної зброї у Білорусі, а тільки говорили чи живий Лукашенко, чи помер", - прокоментував політолог.

Павло Усов вважає, що це був певний інформаційний вкид.

"Таким чином можливі реакції незадоволеності та напруженості були деактуалізовані та деактивовані. Відповідно, громадськість обговорювала не проблему появи ядерної зброї та чим це погрожує Білорусі, а взяли до більшої уваги, що Лукашенка у черговий раз отруїли й він у лікарні. У самій Білорусі нема інформації, у якому стані зараз здоров'я Лукашенка. До речі, він встиг вже привітати Ердогана з перемогою на президентських виборах у Туреччині, і був одним з перших. Очевидно, що у критичному стані він навряд чи це зміг зробити", - зауважив керівник Центру політичного аналізу та прогнозів.

Усов додав, що до Білорусі приїхала голова центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна і напевно наступним кроком треба чекати введення єдиної валюти, російського рубля, що є черговим етапом окупації Білорусі.

25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. А Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї в країну

27 травня один з лідерів білоруської опозиції, дипломата й політемігранта Валерія Цепкала повідомив, що Лукашенку стало зле у Москві, проведено промивання крові







