Вкрали все. У мене не залишилося речей – кеди, кросівки позабирали. Як ще кухню не винесли, - тренер "Колоса" розповів, як провів 37 днів в окупації
Тренер з фізпідготовки ковалівського ФК "Колос" Костянтин Голуб розповів, як провів понад місяць в окупації на Київщині
Про це Костянтин Голуб розповів у відео для YouTube-каналу "Колоса".
"Мій будинок знаходиться між Виставицею та Здвижівкою. Я опинився в тилу у росіян, яких заїхала неймовірна кількість туди – людей та техніки. Обстрілювали від нас Бучу, Ворзель. Потім пішли гелікоптери – на аеропорт Антонов. Потім пішла техніка – 650 одиниць. А наступного дня 1200 одиниць. Але й через інші дороги йшли – через Демидів, Варшавку", - розповідає тренер.
За словами Голуба, усіх сусідів зігнали до одного будинку, щоб легше було грабувати.
"Нас усіх зігнали до одного дому, щоб грабувати наші будинки. З одного боку виводять, з іншого – грабують. Винесли все. Як ще кухню не винесли. У мене не залишилося речей – кеди, кросівки позабирали. Просто все. Слава Богу, дітей та онуків не було зі мною. Під'їхали на бронеранспортері, обстріляли будинок з 12 калібру, потім з автомата обстріляли", - розповів тренер ФК "Колоса" з фізпідготовки Костянтин Голуб.
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