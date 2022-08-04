Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Tagesspiegel.

Як заявляє Мельник, два оператори музеїв зголосилися виставити російську військову техніку, проте Берлін відхилив їхню заявку.

"Знищена військова техніка РФ, яка буде виставлена в центрі Берліна, повинна дати людям у Німеччині на власні очі відчути жорстоку війну на знищення", – пояснив експосол.

"Тому українці шоковані тим, що окружне управління Мітте (район Берліна - Ред.) відхилило цю заявку з абсолютно надуманим обґрунтуванням", – зазначив Мельник. Він також назвав відмову "справжнім скандалом".

Експосол звернувся до мерки Берліна Франциски Ґіффай з проханням владнати ситуацію.

Офіційної відповіді влади Берліну все ще не було.