Влада Берліну виступила проти виставки знищеної російської техніки перед посольством РФ
Експосол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що влада Берліна відмовила у дозволі проведення виставки знищеної в Україні російської техніки перед посольством Російської Федерації
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Tagesspiegel.
Як заявляє Мельник, два оператори музеїв зголосилися виставити російську військову техніку, проте Берлін відхилив їхню заявку.
"Знищена військова техніка РФ, яка буде виставлена в центрі Берліна, повинна дати людям у Німеччині на власні очі відчути жорстоку війну на знищення", – пояснив експосол.
"Тому українці шоковані тим, що окружне управління Мітте (район Берліна - Ред.) відхилило цю заявку з абсолютно надуманим обґрунтуванням", – зазначив Мельник. Він також назвав відмову "справжнім скандалом".
Експосол звернувся до мерки Берліна Франциски Ґіффай з проханням владнати ситуацію.
Офіційної відповіді влади Берліну все ще не було.
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