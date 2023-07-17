Про це повідомив прем'єр-міністр Косова Альбін Курті у Facebook.

"Додали до нашого армійського арсеналу дрони Bayraktar TB-2, які ми придбали в Туреччини!", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Косово написав, що за останні два роки чисельність армії зросла на понад 80%, а бюджет більш ніж на 100%.

"Косово зараз навіть безпечніше, ніж будь-коли! З командувачем Сил Безпеки Косово генерал-лейтенантом Башкімом Джашарі та міністром оборони Армендом Мехаджем ми привітали офіцерів, які завершили навчання з використання дронів", - додав Курті.

Що відомо про виробництво Bayraktar в Україні

8 серпня 2022 року стало відомо, що генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар придбав в Україні ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".

11 вересня він заявив, що через війну не планує скасовувати плани з будівництва заводу в Україні. 28 жовтня Халюк Байрактар повідомив, що попри деякі перешкоди, план з будівництва заводу в Україні просувається.

Також у грудні посол України в Туреччині Василь Боднар спрогнозував, що перші БПЛА буде випущено через два роки.

У лютому 2023 року Міноборони України погодило місце для будівництва центру з обслуговування Bayraktar. Там здійснюватимуть поточний ремонт, модернізацію БПЛА і навчання персоналу.

30 квітня 2023 року за підсумками участі в міжнародній виставці авіаційної техніки Teknofest 2023 у Туреччині Україна підписала три нові угоди із компанією Baykar - виробником безпілотників Bayraktar.

Уже 23 червня Туреччина видала ліцензії на виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 й Akinci в Україні. Зазначалося, що завод буде запущено в роботу у 2025 році.

Станом на 10 липня турецька компанія Baykar вже розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотних летальних апаратів в Україні.