Влада Косова закупила у Туреччини ударні безпілотники Bayraktar
Влада Косова придбала турецькі безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 для потреб армії країни. Уряд опублікував фото з отриманими безпілотниками
Про це повідомив прем'єр-міністр Косова Альбін Курті у Facebook.
"Додали до нашого армійського арсеналу дрони Bayraktar TB-2, які ми придбали в Туреччини!", - йдеться у повідомленні.
Прем'єр-міністр Косово написав, що за останні два роки чисельність армії зросла на понад 80%, а бюджет більш ніж на 100%.
"Косово зараз навіть безпечніше, ніж будь-коли! З командувачем Сил Безпеки Косово генерал-лейтенантом Башкімом Джашарі та міністром оборони Армендом Мехаджем ми привітали офіцерів, які завершили навчання з використання дронів", - додав Курті.
Що відомо про виробництво Bayraktar в Україні
8 серпня 2022 року стало відомо, що генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар придбав в Україні ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".
11 вересня він заявив, що через війну не планує скасовувати плани з будівництва заводу в Україні. 28 жовтня Халюк Байрактар повідомив, що попри деякі перешкоди, план з будівництва заводу в Україні просувається.
Також у грудні посол України в Туреччині Василь Боднар спрогнозував, що перші БПЛА буде випущено через два роки.
У лютому 2023 року Міноборони України погодило місце для будівництва центру з обслуговування Bayraktar. Там здійснюватимуть поточний ремонт, модернізацію БПЛА і навчання персоналу.
30 квітня 2023 року за підсумками участі в міжнародній виставці авіаційної техніки Teknofest 2023 у Туреччині Україна підписала три нові угоди із компанією Baykar - виробником безпілотників Bayraktar.
Уже 23 червня Туреччина видала ліцензії на виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 й Akinci в Україні. Зазначалося, що завод буде запущено в роботу у 2025 році.
Станом на 10 липня турецька компанія Baykar вже розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотних летальних апаратів в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.41
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.82
- Актуальне
- Важливе