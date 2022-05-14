Влада Маріуполя закликає журналістів висвітлити на телебаченні, що Україна бореться за маріупольців та чекає на них

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"У нас велике прохання до редакторів, журналістів та ведучих наших українських телеканалів пустити хоча б рухомий рядок про те, що Україна чекає та бореться за маріупольців. Що все поширене окупантами є брехня: ніякої кримінальної відповідальності, ніякої примусової мобілізації при перетині лінії зіткнення немає", - наголосив Петро Андрющенко.



Він також наголосив, що росіяни поширюють неправдиву інформацію про кримінальну відповідальність та примусову мобілізацію при перетині лінії зіткнення.

Нагадаємо, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що, станом на 13 травня, Україна зареєструвала 850 воєнних злочинів Росії. Бойченко також нагадав про інші воєнні злочини росіян у Маріуполі - бомбардування пологового будинку, розстріл черги людей, які стояли за водою, знищення продуктових складів, міського автобусного парку тощо.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у тимчасово окупованому Маріуполі майже 170 тис. жителів потерпають від голоду.

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