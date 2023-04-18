Влада могла прийняти рішення щодо УПЦ (МП), але адекватної стратегії ще немає, - політолог Розумний
У влади немає адекватної стратегії та чіткого розуміння послідовностей, проміжних цілей і кінцевої мети політики щодо УПЦ (МП)
Про це в ефірі Еспресо заявив політолог Максим Розумний.
"Можливо, рішення про знищення залишків російської присутності в Україні і прийняте, але адекватної стратегії та чіткого розуміння послідовностей, проміжних цілей і кінцевої мети ще немає. Я б виділив головні аспекти у проблемі збереження російського впливу на українське суспільство через церкву. Перший аспект - це інституційні питання. Хто має право реєструвати церковні громади в Україні, чи зберігається реєстрація, якщо є зв'язок з державою-агресором. Крім цього, на чому тримається вплив російської церкви - на грошах, який приносить народ України і на власності, яка делегована українським народом", - сказав він.
На думку політолога, у цих питаннях держава має зайняти принципову та послідовну позицію.
"Є інший аспект - прихожани, з якими треба працювати. Треба пояснювати, в чому їх обманювали і треба ставитися з розумінням до того, що вони хочуть і чому зберігають прихильність до традицій, до свого храму. Держава повинна знайти спосіб зберегти їхні цінності. Третій аспект - зрозуміти, чим українська церква буде суттєво відрізнятися від російської. Українське православ'я має бути зовсім інакшим - більш людяним, повинно мати свою моральну, естетичну програму і тоді люди зможуть обирати. В мене немає сумнівів, що вони оберуть українське", - підсумував Розумний
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.17
-
EUR
Купівля 40.63Продаж 41.59
- Актуальне
- Важливе