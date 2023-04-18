Влада могла прийняти рішення щодо УПЦ (МП), але адекватної стратегії ще немає, - політолог Розумний

Про це в ефірі Еспресо заявив політолог Максим Розумний.

"Можливо, рішення про знищення залишків російської присутності в Україні і прийняте, але адекватної стратегії та чіткого розуміння послідовностей, проміжних цілей і кінцевої мети ще немає. Я б виділив головні аспекти у проблемі збереження російського впливу на українське суспільство через церкву. Перший аспект - це інституційні питання. Хто має право реєструвати церковні громади в Україні, чи зберігається реєстрація, якщо є зв'язок з державою-агресором. Крім цього, на чому тримається вплив російської церкви - на грошах, який приносить народ України і на власності, яка делегована українським народом", - сказав він.

На думку політолога, у цих питаннях держава має зайняти принципову та послідовну позицію.

"Є інший аспект - прихожани, з якими треба працювати. Треба пояснювати, в чому їх обманювали і треба ставитися з розумінням до того, що вони хочуть і чому зберігають прихильність до традицій, до свого храму. Держава повинна знайти спосіб зберегти їхні цінності. Третій аспект - зрозуміти, чим українська церква буде суттєво відрізнятися від російської. Українське православ'я має бути зовсім інакшим - більш людяним, повинно мати свою моральну, естетичну програму і тоді люди зможуть обирати. В мене немає сумнівів, що вони оберуть українське", - підсумував Розумний