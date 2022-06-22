Влада Москви для оформлення площі "ДНР" вкрала шрифт, розроблений дизайнерами з Києва
Для оформлення нової площі "Донецької народної республіки" у Москві використали шрифт кампанії на підтримку України, який розробили українські дизайнери Олесь Гергун та Євген Анфалов
Про це Олесь Гергун написав на своїй сторінці в інстаграмі.
"Російські фашисти використали наш KTF Jermilov для своєї тупої пропаганди без моральних та юридичних прав на це", - написав він.
Як повідомило видання Медіазона, площу "ДНР", що недавно з'явилася в Москві, тепер затягли банерами.
Kyiv Type Foundry (KTF) Jermilov є модульним дисплейним шрифтом, створеним за друкарською практикою харківського художника-авангардиста та дизайнера Василя Джермілова. Друкований стиль зародився у 1920-х роках як модерністська спроба створити універсальний шрифт, який міг легко відтворити та використати кожен без попереднього досвіду. Сам шрифт складається з двох утилітарних принципів: великі літери, що складаються з обмежених геометричних елементів на основі квадратної сітки 3 х 5, і малий підпис "а".
- У Москві площу перед посольством США назвали на честь "ДНР". Мерія російської столиці влаштувала голосування за перейменування площі наприкінці травня. "Вибирали" з трьох варіантів: площу Захисників Донбасу, площу Героя Росії Володимира Жоги та площу "Донецької Народної Республіки". Як повідомляли російські ЗМІ, бюджетники розповідали, що їх зобов’язали голосувати за третій варіант.
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