Влада Москви для оформлення площі "ДНР" вкрала шрифт, розроблений дизайнерами з Києва

Про це Олесь Гергун написав на своїй сторінці в інстаграмі.

"Російські фашисти використали наш KTF Jermilov для своєї тупої пропаганди без моральних та юридичних прав на це", - написав він.

Як повідомило видання Медіазона, площу "ДНР", що недавно з'явилася в Москві, тепер затягли банерами.

Kyiv Type Foundry (KTF) Jermilov є модульним дисплейним шрифтом, створеним за друкарською практикою харківського художника-авангардиста та дизайнера Василя Джермілова. Друкований стиль зародився у 1920-х роках як модерністська спроба створити універсальний шрифт, який міг легко відтворити та використати кожен без попереднього досвіду. Сам шрифт складається з двох утилітарних принципів: великі літери, що складаються з обмежених геометричних елементів на основі квадратної сітки 3 х 5, і малий підпис "а".

У Москві площу перед посольством США назвали на честь "ДНР". Мерія російської столиці влаштувала голосування за перейменування площі наприкінці травня. "Вибирали" з трьох варіантів: площу Захисників Донбасу, площу Героя Росії Володимира Жоги та площу "Донецької Народної Республіки". Як повідомляли російські ЗМІ, бюджетники розповідали, що їх зобов’язали голосувати за третій варіант.

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