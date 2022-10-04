Про це повідомила СБУ.

Під час слідства були виявлені зразки запрошень "іноземних спостерігачів" щодо участі в псевдореферендумі на тимчасово окупованій території Донецької області. Їх підписав "голова центральної виборчої комісії ДНР" Висоцький за два дні після проведення "референдумів", 29 вересня.

За інформацією слідства, представники так званої влади намагалися запросили до участі в псевдореферендумах 16 іноземних громадян, серед яких - громадяни двох країн Європи і Центральної Азії. Датою реєстрації запрошень вказано 20 вересня 2022 року. У такий спосіб окупаційна влада намагалася збільшити присутність "спостерігачів" і "легітимізувати" псевдореферендум серед міжнародної спільноти.

СБУ ідентифікувала та викрила всіх зрадників, колаборантів і їхніх координаторів з РФ, причетних до організації так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях України. Наразі їм усім оголошено підозри за ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 5, 6 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

1 жовтня підозри оголосили ватажку "ЛНР" Пасічнику та восьми так званим депутатам "ДНР" за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.