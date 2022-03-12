Влада окупованого Генічеська йде у відставку, - мер

Про це проінформував сайт міськради.



"Ми вимушені констатувати, що наc поставили в такі умови, коли ми не можемо працювати та здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування. Тому сьогодні мною, заступниками, секретарем ради та керуючим справами виконкому, багатьма членами трудового колективу прийнято рішення піти у відставку", - написав Тулупов.



Він додав, що влада весь цей час робила все для забезпечення умов життєдіяльності нашого населення.



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