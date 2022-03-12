Влада окупованого Генічеська йде у відставку, - мер
Міський голова Генічеська Херсонської області Олександр Тулупов повідомив, що місцева влада подала у відставку
Про це проінформував сайт міськради.
"Ми вимушені констатувати, що наc поставили в такі умови, коли ми не можемо працювати та здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування. Тому сьогодні мною, заступниками, секретарем ради та керуючим справами виконкому, багатьма членами трудового колективу прийнято рішення піти у відставку", - написав Тулупов.
Він додав, що влада весь цей час робила все для забезпечення умов життєдіяльності нашого населення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе