Влада планує витратити кошти від збільшення податкового тиску на бізнес для посилення "кишенькових" правоохоронних органів, - Турчинов про "ресурсний" законопроєкт

Про це екссекретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов написав у Facebook.



"Монобільшість збирається проголосувати за так званий "ресурсний закон" №5600, за яким не тільки підвищуються податки для суб'єктів економічнї діяльності в умовах руйнівної економічної кризи, але і значно посилюються права фіскальних органів, зокрема - списання коштів з рахунків підприємств без рішень суду. Це вже було в Україні в горезвісні часи, які отримали назву "азарівщина", - написав Турчинов.



При цьому він підкреслив, що замість зміцнення Збройних сил України, підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям, зарплат лікарям і вчителям, пенсій, ресурси, які влада збирається отримати з підприємців за допомогою фіскального тиску, планують направити на посилення підконтрольних їм правоохоронних органів.



Так, за його словами, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №5305 щодо вдосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань.



"Цей закон значно збільшує чисельність та надає надповноваження повністю підконтрольному чинній владі Державному бюро розслідувань. Свого часу, в межах реформування правоохоронної системи, ДБР було створено як незалежний слідчий орган, якому передавались функції слідства, чим довгий час, у порушення Конституції, займалася Генеральна прокуратура України. Сьогодні незалежне слідство заважає реалізовувати замовні справи, і саме для цього ДБР перетворюють на силового монстра", - підкреслив Турчинов.



Відтак, за його словами, додатково до наявних повноважень ДБР отримає право на безпосередній, зокрема і автоматизований, доступ до реєстрів і баз даних, а також дозвіл користуватися державними засобами комунікацій і зв'язку. Крім того, ДБР зможе створювати експертні служби, додаткові підрозділи, заклади та установи. До всього, Бюро отримає право на розкриття банківської таємниці.



Турчинов наголосив, що такі повноваження можуть дати відомству можливість безконтрольно прослуховувати засоби зв'язку та "доручати проведення експертиз самому собі".



"Тому про незалежну експертизу, від об'єктивності якої залежать судові рішення в Україні, треба забути. Крім того, значно збільшується не тільки роздута чисельність, але й інфраструктура органу", - додав він.



Турчинов зазначив, що ці новації є "доказом бажання відновити технології, притаманні режиму Януковича-Азарова", а також порадив "враховувати фінал, який очікує на тих, хто вважає, що "фіскально-силовою дубиною можна зміцнити та захистити свою владу".



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