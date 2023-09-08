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Влада поспішила висунути Коломойському підозру раніше за НАБУ, бо хоче покласти цей кейс у свою "скарбничку", - Гончаренко

8 вересня, 2023 п'ятниця
19:22
Новини Ігор Коломойський, суд

Нардеп Олексій Гончаренко припустив, що підконтрольна президенту СБУ оголосила підозру Ігорю Коломойському, оскільки чинна влада хотіла випередити незалежні антикорупційні органи і записати це досягнення на свій рахунок

Про це Гончаренко повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

На його думку, влада хоче це покласти в свою "копілку успіхів". Саме тому вони поспішили висунути йому підозру з боку Бюро економічної безпеки та СБУ.

"Ми бачили поїздку очільників антикорупційних органів США, і наскільки мені відомо, там також була піднята тема Ігоря Валерійовича Коломойського. Після того Ігор Валерійович чітко знав, і в Україні це знав Зеленський, й інші, що буде пред'явлена підозра НАБУ. Ця підозра, яка і з'явилася вчора за 9,2 млрд. гривень виведених коштів в Приватбанку", - розповів Гончаренко.

За його словами, знаючи це, Зеленський прийняв рішення, і ймовірно повідомив про це Коломойського.

"Ми пам'ятаємо, коли Ігор Валерійович образився за націоналізацію Приватбанку, що понеслося на ту владу та медіа. Тоді президентом був Петро Порошенко. Дійшло навіть до того, що "Порошенко брата вбив". От коли ми почуємо на медіа Ігоря Валерійовича, що Зеленський вбив свого брата, незважаючи на те, що в Зеленського його немає, тоді будемо розуміти, що Коломойський сильно образився. Поки цього немає, поки Наталка Мосійчук продовжує брати інтерв'ю з любов'ю дивлячись в очі Зеленському", - заявив нардеп.

"До речі, люди які читали підозру, говорять що вона зроблена швидкоруч, що підтверджує ту тезу, яку я навів. Вони поспішали, щоб зробити це раніше НАБУ", - додав Гончаренко.

  • Уранці суботи, 2 вересня, олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру у вчиненні легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом

  • Ввечері у суботу, 2 вересня, Коломойський прибув до Шевченківського районного суду міста Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство

  • Громадянство Коломойського: Радник Єрмака каже про Кіпр та Ізраїль, але суддя назвав його громадянином України

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