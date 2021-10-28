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Влада продовжує незаконне стеження за Петром Порошенком

28 жовтня, 2021 четвер
16:21
Суспільство Петро Порошенко

Влада Зеленського продовжує незаконне стеження за лідером опозиції Петром Порошенком

Про це повідомила пресслужба "Європейської солідарності".

"Сьогодні вранці у Козині біля помешкання п’ятого Президента був зафіксований автомобіль Фольксваген універсал білого кольору із затемненими вікнами, номерний знак АА 2984 ЕН", - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, такий номерний знак відсутній у базі автомобільних номерів і є номером прикриття для правоохоронних органів, що означає, що спостереження за Петром Порошенком ведеться за вказівкою влади.

Про ганебний факт незаконного стеження одразу у відповідний до закону спосіб була повідомлена Національна поліція України.

це не перший факт переслідування лідера партії «Європейська Солідарність».

12 червня 2020 року народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» подали до Офісу Генпрокурора заяви про злочин щодо незаконного стеження за п’ятим Президентом України, лідером партії Петром Порошенком. Співголова фракції «Європейська Солідарність» у Верховній Раді Артур Герасимов оприлюднив фотографії автівок з неіснуючими в базі номерними знаками, які були зафіксовані поблизу помешкання п’ятого Президента.

Утім, цей злочин не розслідується, як і інші злочини проти Петра Порошенка.

Як відомо, 24 серпня під час Маршу Патріотів на Петра Порошенка було здійснено напад. Виконавця нападу відпустили, а розслідування щодо замовників та організаторів саботується силовиками за вказівкою з Офісу Зеленського.

Останнім часом влада почала використовувати проти Петра Порошенка та членів партії «Європейська Солідарність» найнятих «тітушок». Зокрема, 8-9 жовтня ветерани АТО зафіксували факти організації проплачених акцій та провокацій у тому ж таки Козині біля будинку Порошенка.

«Європейська Солідарність» вимагає від влади негайно припинити політичні переслідування та тиск на лідера опозиції.  

Володимиру Зеленському та його Офісу, а також усім недолугим керівникам, яких він привів у владу, треба зайнятися ковідом та енергетичною кризою, яка поглюблюється.

Пане Зеленський, українці задихаються без кисню в лікарнях, і скоро почнуть замерзати у своїх оселях. Очевидно, громадяни України уявляли обіцяний вами кінець епохи бідності не так.

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опозиція
переслідування
Європейська солідарність
Петро Пороошенко
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