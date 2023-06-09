Про це повідомив місцевий губернатор Олександр Гусєв.

"За попередніми даними, на вулиці Бєлінського у Воронежі впав БПЛА. Спецслужби працюють на місці. Подробиці пізніше. Ситуацію тримаю на особистому контролі. За попередніми даними, після інциденту на вул. Бєлінського у Воронежі постраждало троє осіб. Допомогу надано на місці, від госпіталізації люди відмовилися", - написав Гусєв.

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Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що безпілотник врізався у будинок нібито після того, як був збитий та звинуватив у атаці Україну.

"Його було збито і там влучив уже збитий безпілотник. Але деталі уточнюються. Працює спеціальна комісія. Київський "режим" продовжує атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки. Ця діяльність триває, ми з нею продовжуємо боротьбу та продовжуємо "спеціальну військову операцію", — сказав прессекретар Володимира Путіна.