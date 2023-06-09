У Воронежі у багатоповерхівку врізався безпілотник: у Кремлі звинуватили в атаці Україну
У російському Воронежі сьогодні, 9 червня, пролунали вибухи. За попередніми даними, безпілотник врізався у багатоповерховий будинок
Про це повідомив місцевий губернатор Олександр Гусєв.
"За попередніми даними, на вулиці Бєлінського у Воронежі впав БПЛА. Спецслужби працюють на місці. Подробиці пізніше. Ситуацію тримаю на особистому контролі. За попередніми даними, після інциденту на вул. Бєлінського у Воронежі постраждало троє осіб. Допомогу надано на місці, від госпіталізації люди відмовилися", - написав Гусєв.
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Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що безпілотник врізався у будинок нібито після того, як був збитий та звинуватив у атаці Україну.
"Його було збито і там влучив уже збитий безпілотник. Але деталі уточнюються. Працює спеціальна комісія. Київський "режим" продовжує атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки. Ця діяльність триває, ми з нею продовжуємо боротьбу та продовжуємо "спеціальну військову операцію", — сказав прессекретар Володимира Путіна.
- 28 травня, невідомі БПЛА атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї.
- 30 травня росіяни почали масово повідомляти про вибухи внаслідок атаки дронів у Москві. Зафіксовано пошкодження фасаду й вікон у багатоповерхівках
- 5 червня у Росії в Бєлгородській області вночі горів один із енергетичних об’єктів, місцева влада каже про атаку безпілотника.
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