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Від "Київ за три дні" до "бавовни" над Кремлем: в Росії все частіше щось вибухає

Тетяна Яворська
4 травня, 2023 четвер
16:22
Статті

ППО на даху Міноборони Росії не вберегла Кремль від "бавовни". Вночі 3 травня біля головної вежі вибухнув безпілотник просто над куполом будівлі. Що ще вибухало в Росії та в окупованому Криму в останні дні - відшукало Еспресо

Адміністрація російського диктатора заявила, що безпілотники вивели з ладу. Утім на відео видно, як літальний апарат підлітає прямісінько до рашистського триколору і вибухає. 

Київ не підтвердив власної причетності до вибухів над Кремлем. Про нічний приліт безпілотника над Москвою нічого не знають у пресслужбі президента України. Натомість вважають, що це не що інше, як нагнітання ситуації перед 9 травня, повідомив для ВВС речник президента Сергій Нікіфоров.

"Те, що відбулося у Москві, вочевидь, нагнітання ситуації перед 9 травня, очікуваний прийом від наших супротивників".

Заяви росіян щодо обстрілів населених пунктів на російсько-українському кордоні не є чимось новим, вони почалися ще до початку вторгнення Росії в Україну. Це такий собі "казус беллі" – привід для розв'язування війни однією державою проти іншої, а також для загострення ситуації чи виправдання власних агресивних дій. Часто такі повідомлення визнають недостовірними. 

Феєрверки над Кремлем

З травня став знаменним днем, коли полум'я палало над самим Кремлем. Вночі два безпілотні літальні апарати атакували головну будівлю рашистів.

"Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль. Завдяки вжитим військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу", – йдеться у заяві пресслужби Кремля.

Жителі Москви у соцмережах писали, що чули вибухи, бачили іскри у небі та людей, які ходили з ліхтариками біля кремлівської стіни. Після інциденту мер Москви заявив, що від 3 травня у місті введено заборону на запуск літальних апаратів.

скріншот з відео

Злякались в Росії не на жарт. Екс-президент Дмитро Медведєв, який зараз посідає дрібну посаду в російському радбезі, навіть запропонував вбити президента України, Володимира Зеленського. 

"Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, крім фізичного усунення Зеленського та його кліки. Він не потрібний навіть для підписання акта беззастережної капітуляції", – сказав він.

Сам Володимир Зеленський під час візиту до Фінляндії заперечив причетність України до вибуху дрона над Кремлем.

"Ми не атакуємо ні Путіна, ні Москву - ми захищаємо свої села і міста. Нам зброї не вистачає навіть для цього, саме тому ми не використовуємо її деінде. Тому ми не атакували Путіна, ми це трибуналу залишимо", - сказав Зеленський.

Український лідер наголосив, що, замість вигадувати інформаційні маніпуляції, Росії слід вивести війська з міжнародно визнаної території України.

Щодо вибуху над Кремлем висловились аналітики Інституту вивчення війни ISW. В інституті припустили, що РФ могла сама організувати удар БПЛА, намагаючись донести важливість ведення війни проти України до російської внутрішньої аудиторії, а також щоб створити умови для ширшої соціальної мобілізації.

Що ще вибухало в Росії останнім часом

Неспокійно було й по інших регіонах РФ. 4 травня ніч виявилась тривожною на Кубані. Пожежа спалахнула у резервуарі Ільїнського нафтопереробного заводу, який знаходиться за 50 км від резиденції Путіна в Геленджику. Працювали 48 пожежників та 16 одиниць техніки. Також цієї ночі безпілотники атакували нафтопереробний завод в Ростовській області РФ, який розташований в селі Киселівка.

скріншот з відео

3 травня в селищі Волна Краснодарського краю палала нафтобаза. Пожежі було присвоєно вищий ранг складності. Також резервуар із нафтопродуктами горів у порту Тамані, Краснодарського краю. Площа займання становить 1,2 тис. кв. метрів. Як зазначено в ЗМІ, це одне з місць, де заправляється чорноморський флот.

Крім того, часто вибухи стаються на залізниці. Так днем раніше, 2 травня, на Брянщині через підрив залізничної колії зійшли з рейок локомотив і 20 вагонів вантажного потяга. Пригода сталась на перегоні Сніжецька – Білі Береги у Брянській області. Рух на ділянці було припинено. Росіяни заявляли, що спрацював невстановлений вибуховий пристрій.

1 травня на перегоні Расуха - Унеча теж зійшов потяг із 60 вагонами, які були завантажені нафтопродуктами та будівельними матеріалами. Аварія сталася унаслідок детонації вибухівки, сталася пожежа.

Військові об'єкти Росії в Криму як цілі для випробування української зброї

Регулярні "бабахи" відбувають і в тимчасово окупованому Криму. 29 квітня сталася пожежа на нафтобазі в Севастополі. Причина – через ймовірне влучання безпілотника. Ще раніше, 8 квітня також було чути сильний вибух, схожий на артилерійський постріл. Починаючи з серпня 2022 року, у Криму гучні вибухи чути регулярно. Окупанти переконують, що це вони стріляють по українських безпілотниках.

пожежа на нафтобазі в Севастополі пожежа на нафтобазі в Севастополі, скріншот з відео

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов не виключив, що деякі вибухи на території анексованого Криму можуть бути пов’язані із випробуваннями України нових зразків озброєння.

Щоденно і дедалі більше в Криму відчувається великий ступінь тривожності. Військові разом з родинами масово намагаються евакуюватися.

Як повідомляли у Збройних силах України – це одна з ланок підготовки до наступальних дій ЗСУ. Коли на початку повномасштабного вторгнення росіяни були переконані, що у них "вторая армия в мира", то вже зараз відчувають реальну загрозу. 

Можемо долетіти й до Уралу

Військові експерти припускають, що таких яскравих акцій на території Росії й тимчасово окупованого Криму буде ще більше. В Україні з'являється флот безпілотників з дальністю польоту понад 3000 км, розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан. Він додав, що наші безпілотники вже працюють по території Росії.

"Останнім часом ми бачимо роботу Укроборонпрому та волонтерів, які збирають донати. Були закуплені засоби далекобійного ураження. І це говорить про те, що у нас дійсно з'являється великий флот безпілотників з дальністю польоту понад 3000 км залежно від тактико-технічних даних", - зауважив Світан.

Цими безпілотниками ми можемо дістатися і до Кольського півострова, і практично до Уралу.

"Можливо, поки що невеликими засобами поразки, але правильно виконаними ударами. Наприклад, як це було зроблено нещодавно у районі окупованого Севастополя. Наші безпілотники вже працювали і по території РФ. Ми бачимо багато вибухів на території Росії, до тих військових об'єктів можна дістатися тільки з повітря", - пояснював він.

Україна дрон, ЗСУ фото: gettyimages

Українська сторона відмовлялася підтверджувати чи спростовувати причетність до інцидентів. У нашій РНБО неодноразово заявляли, що не знають, "хто це бешкетує". Олексій Данілов пояснив, що" якщо вони вважають, що будуть знаходитись у якомусь спокої, а нас триматимуть у напрузі, то вони глибоко помиляються. Повірте, і Москва, і Санкт-Петербург, вони ж не дарма на дахи поставили всі ці залізяки (системи ППО - ред.). Це їм точно не допоможе", - наголосив Данілов.

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