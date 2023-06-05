У Бєлгородській області вночі горів енергооб’єкт, влада каже про атаку безпілотника
У Росії в Бєлгородській області вночі горів один із енергетичних об’єктів, місцева влада каже про атаку безпілотника
Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков у telegram.
"У Бєлгородському районі горить один з енергетичних об’єктів. Попередньою причиною спалаху став скинутий вибуховий пристрій із безпілотника. Постраждалих немає. Відключення споживачів немає", – написав він о 02:00.
Ситуація у Бєлгородській області. Що відомо
22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК) повідомили про звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Подол Бєлгородської області РФ та входження їхніх передових загонів до міста Грайворона.
2 червня РДК і легіон "Свобода Росії" розпочали другий наступ на Бєлгородщину. Цього разу російські партизани зосередилися на місті Шебекіно.
Пізніше "легіонери" звинуватили путінські війська у "хаотичному обстрілі Бєлгородщини" й запропонували жителям області евакуацію вглиб України.
"Прикордонна зона у Бєлгородській області стрімко перетворюється на сіру зону (з боку РФ): покинуті будинки, покинуті жителі, повна відсутність місцевої адміністрації та представників поліції... У цій сірі зоні, що раптово утворилася, РДК намагається закріпитися, щоб потім навести лад", - поінформували своєю чергою у РДК.
Зранку 4 червня добровольці заявили про бої на підступах до Шебекіно. А вдень РДК і легіон записали відео з двома полоненими, в якому звернулися до обласного керівника В'ячеслава Гладкова. Вони попросили його прийти та забрати полонених підконтрольної Путіну армії. О 16:54 Гладков оприлюднив свою відповідь зі згодою на зустріч заради того аби забрати полонених, але в іншому місті. Але в призначений час, ні пізніше зустріч не відбулася. Гладков написав у телеграмі, що провів "звужений оперативний штаб". Натомість у телеграм-каналі легіону "Свобода Росії" з'явилося чергове відео, в якому Гладкова звинуватили в боягузтві. Бійці стверджують, що полонені живі і їх передадуть в обмінний фонд України.
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