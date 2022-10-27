Влада РФ залучає губернаторів до розробки "заходів безпеки", щоб відвернути увагу від критики Кремля, - британська розвідка
Російська влада залучає регіональних чиновників до розробки "заходів безпеки" у регіонах країни, щоб відвернути увагу від критики Кремля
Про це інформує у твіттері міноборони Великої Британії.
Британська розвідка зазначає, що 24 жовтня меру Москви Сергію Собяніну доручили "розробити заходи безпеки" в російських регіонах. Це сталося після того, як президент РФ Володимир Путін підписав указ про введення нового режиму рівнів бойової готовності.
"Цей захід, ймовірно, призведе до більш тісної інтеграції губернаторів регіонів у систему національної безпеки Росії. Це ще один захід з організації суспільства, оскільки війна Росії проти України, як і раніше, перебуває під тиском", - пише британські розвідники.
Крім того, у звіті зазначають, що більш активне залучення регіональних чиновників, імовірно, хоча б частково покликано відволікти увагу від національного керівництва.
"Подібний підхід Кремль застосував під час кризи COVID-19. Однак це, ймовірно, ускладнить спроби Кремля ізолювати російське суспільство від наслідків "спеціальної військової операції" в Україні", - пише британська розвідка.
- 27 жовтня Інститут вивчення війни повідомив, що Путін продовжує переслідувати цілі, задля яких віддав наказ про повномасштабне вторгнення.
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