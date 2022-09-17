Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Марк Фейгін прокоментував спроби російської влади назбирати вояк по в'язницях РФ.



"Я думаю, вартість цього нульова, тому що люди, які сиділи, – це не люди військових спеціальностей і воювати не вміють, тому будуть гинути пачками, хоча для цього вони й потрібні, щоб по їхніх трупах йшла решта. З цього погляду, я вважаю, що таким чином російська влада вже на останнє кинулася, бо раніше, якщо таке робили, то приховано та не дуже голосно", - зазначив опозиціонер.



Марк Фейгін також додав, що у жодній країні світу злочинцям, які вбивали інших людей та засуджені за законом, ніде не дають зброю, бо у них делінквентні (асоціальні, загрозливі для суспільства, протиправні – ред.) свідомість та наміри.



"До того ж карні злочинці зі своїх висуватимуть авторитетів, які й будуть керувати, це теж об’єктивно. У цьому середовищі взагалі надягати форму та погони вважається западло, ти вже краплений тоді, що суперечить усім злодійським законам. Але все-таки цей процес відбувається і не можна заперечувати того, що якусь кількість людей вони збирають, сотні чи тисячі, але точно когось назбирають", - пояснив Фейгін.



Марк Фейгін зауважив, що у будь-якому разі, якщо влада вже пішла на такий набір потенційних комбатантів, то це говорить про безпорадність та безвихідь її положення.



"І це все як альтернатива мобілізації й оголошенню війни, тому що власного народу російська влада боїться ще більше, ніж злочинців. Дати до рук всім бідним та знедоленим росіянам зброю, то вони точно її повернуть не туди. Тому, насправді влада намагається уникнути краху, відтерміновуючи його в різний спосіб, даючи зброю певній кількості людей, яких вона ще сяк-так може контролювати. А неконтрольована кількість, якщо оголосять мобілізацію та назбирають 50 тисяч людей, то ними управляти не зможуть і ніхто не зможе. І це ще гірше, ніж кримінальники. Це великий показник", - підсумував опозиціонер.

Раніше політолог Андрій Піонтковський зазначив, що Путін відчайдушно боїться мобілізації в Росії, але військові наполягають на цьому

13 вересня прессекретар Путіна, Дмитро Пєсков, заявив, що мобілізація не на порядку денному в Росії, попри успіхи України. Також він закликав росіян обережно висловлюватися про війну

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