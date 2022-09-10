Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"У Путіна певно краща соціологія, ніж у нас з вами, отримана від його секретних служб, тому він відчайдушно боїться мобілізації. Адже очевидно, що військові наполягають на цьому. Путін змінює генералів після витоку інформації, налітає на них із нецензурною лексикою під час своєї конференції, а вони навіть намагаються до нього огризатися. Основний їх аргумент, що вони не мають сил, тому потрібна мобілізація. Проте Путін розуміє, що мобілізація означатиме для нього соціальну катастрофу. Картковий будиночок всенародної підтримки "русского міра", так званого порятунку співвітчизників, рухне одночасно", - пояснив політолог.

Андрій Піонтковський зауважив, що одна справа, коли люди готові з якимось псевдопатріотичним почуттям спостерігати за цим по телевізору, але йти помирати за безумні ідеї Путіна вже ніхто не хоче, інакше б він не мобілізовував злочинців, бандитів та не набирав 50-річних добровольців.

"Подивіться, велика технологічна держава просить допомоги у військових озброєнь Ірану і Північної Кореї. Путін покидає Сирію, покидає Карабах та залишає все Ердоганові, роблячи його повним господарем і Сирії, і Південного Кавказу. Вивозить звідти свої розхвалені системи С-300 для того, щоб стріляти не у літаки, а у наземні цілі. Він змушений використовувати протиповітряні ракети, тому що у нього закінчуються "калібри" й "іскандери". Це повна катастрофа. І звичайно ж, у цій атмосфері розвивається загальне незадоволення як противників війни, так і ультрафашистів, які вимагають її розширення. Путін опинився у незавидному становищі", - прокоментував Піонтковський.

25 серпня Путін підписав указ про збільшення збройних сил РФ до понад 2 млн

26 серпня Інститут вивчення війни зазначив, що указом про збільшення армії Росії Путін намагається уникнути загальної мобілізації

27 серпня в Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що виснаження мобілізаційного потенціалу основних "донорів" війни проти України - Бурятії, Туви, республік Кавказу та інших неблагополучних регіонів, примушує Кремль активізуватись в так званих центральних областях

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