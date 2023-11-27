"Влада створює хаос в країні": політолог Цибулько про заяви Безуглої
Політолог Володимир Цибулько вважає, що сьогодні влада має демонструвати єдність і працювати над консолідацією суспільства, а не роздмухувати внутрішні суперечності
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Федір Веніславський вже звертався до Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки про відкликання Безуглої. Це було кілька місяців тому. Зараз, коли секретар РНБО Данілов розповідає про активізацію російської шпигунської мережі, а в цей час пані Безугла робить подібні заяви щодо військового керівництва держави, то це просто не вкладається в голові", - пояснив Цибулько.
Політолог наголосив, що під час війни влада має консолідувати суспільство, а не розхитувати внутрішню ситуацію.
"Спочатку сама Банкова ініціює атаку на Валерія Залужного. Тепер ця атака переходить у циркову виставу, але репутації ЗСУ вже нанесена шкода. Проте найголовніше, що влада продемонструвала бажання створити рукотворний хаос в країні, яка бореться. На тлі ведення тяжких боїв на фронті влада починає розхитувати внутрішній баланс в країні", - додав він.
Що відомо про скандальні заяви Безуглої
Нагадаємо, Безугла протягом останніх тижнів написала чимало постів з образами та обвинуваченнями в бік головнокомандувача ЗСУ. А тепер запропонувала відправити Залужного у відставку, бо, за її словами, головком не зміг надати план задуму на 2024-й, а нібито лише вимагає додаткових сил на фронт.
У Третій штурмовій бригаді прокоментували скандальну заяву нардепки Мар'яни Безуглої, в якій вона розкритикувала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
"Окремі депутати, які не мають та ніколи не мали жодного стосунку до війська, до того ж ганьблять своїми діями всю країну - ходять у формі чи в мілітарі. Або ж обговорюють події на фронті, військові рішення, продукують якісь ідіотські ініціативи. Всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових", - ідеться у повідомленні, до якого прикріплено скриншот допису Безуглої у Facebook, де вона стверджує, що Валерій Залужний "має піти".
Водночас представник президента в Раді Федір Веніславський переконаний, що "поведінка Безуглої є неприпустимою і її перебування в комітеті може становити реальну загрозу національній безпеці".
Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз ініціює звільнення депутатки з фракції "Слуга Народу" Мар’яни Безуглої з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю.
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