Фріз ініціює звільнення Безуглої з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю

Про це Фріз написала у Фейсбуці.

"Завтра має відбутись засідання Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Після серії дописів у соцмережі Мар’яни Безуглої, які створюють підвалини для руйнування єдності в суспільстві, підривають довіру до військового керівництва держави в умовах воєнного стану, згідно рішення нашої фракції ініціювала розгляд на Комітеті питання щодо позбавлення її посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю", – пише Фріз.

Вона наголосила, що політики мають припинити дискредитацію військових, бо "питання стосується спроможності держави протидіяти не лише зовнішньому ворогу, а й внутрішнім дестабілізаціям".

"Якщо для відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника комітету потрібно рішення парламенту, яке блокується попри наявність вже двох постанов від представника Президента в парламенті, члена нашого Комітету Федіра Веніславського та співголови фракції "Європейська Солідарність" Ірини Геращенко, то для позбавлення керівництва підкомітету достатньо рішення Комітету з нацбезпеки. Розраховую на готовність членів Комітету розглянути питання та ухвалити рішення", – зауважує депутатка.

Що відомо про скандальні заяви Безуглої

Нагадаємо, Безугла протягом останніх тижнів написала чимало постів з образами та обвинуваченнями в бік головнокомандувача ЗСУ. А тепер запропонувала відправити Залужного у відставку, бо, за її словами, головком не зміг надати план задуму на 2024-й, а нібито лише вимагає додаткових сил на фронт.

У Третій штурмовій бригаді прокоментували скандальну заяву нардепки Мар'яни Безуглої, в якій вона розкритикувала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

"Окремі депутати, які не мають та ніколи не мали жодного стосунку до війська, до того ж ганьблять своїми діями всю країну - ходять у формі чи в мілітарі. Або ж обговорюють події на фронті, військові рішення, продукують якісь ідіотські ініціативи. Всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових", - ідеться у повідомленні, до якого прикріплено скриншот допису Безуглої у Facebook, де вона стверджує, що Валерій Залужний "має піти".

Водночас представник президента в Раді Федір Веніславський переконаний, що "поведінка Безуглої є неприпустимою і її перебування в комітеті може становити реальну загрозу національній безпеці".