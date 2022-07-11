Влада закликає евакуюватись мешканців Маріуполя, поки з'явилась така можливість
Мешканців Маріуполя просять евакуюватися через Запоріжжя, поки така можливість ще зберігається
Про те, чому варто це зробити саме зараз, розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
До початку зими жодними зусиллями не вдасться відновити міську інфраструктуру. Максимум, що можливо – це поява у окремих районах води поганої якості. Також не почне працювати медична система.
"В місті майже жодного педіатра, мамолога, інфекціоніста, онколога, нефролога і нестача терапевтів. Обладнання вкрадене та для його повноцінної заміни потрібні гроші, час та його наявність. Через санкції Росія не зможе поновити медобладнання, а власного не виробляє. Відсутність медицини – це гарантована низька якість життя", – пояснює Андрющенко.
Третьою причиною є безпека, адже поліція окупантів не захищає українців, навпаки – працює на окупантів та разом зі злочинцями. Важливим чинником, на думку радника мера, є і відкритий евакуаційний шлях до Запоріжжя:
"Другий тиждень окупанти відкрили канал евакуації в Запоріжжя. Так, вони прикривають власни військові маневри – ви самі бачите колони техніки, що рухаються через місто. Але поки є шлях – користуйтесь. Другої нагоди може не бути".
Ще одна важлива причина – це контрнаступ ЗСУ, який вже розпочався на Півдні. Окупанти ж розміщують свої склади, бази та казарми серед житлових будинків: у випадку влучання по них страждають мирні мешканці.
І остання причини, говорить Андрющенко, мобілізація на фронт, яку на осінь планує роз почати у Маріуполі окупаційна влада.
"Всіх без виключення. І це не українська мобілізація, де потрібен досвід та військова спеціальність. Тут потрібне гарматне м’ясо. Тому біжіть поки є час", – підкреслює він.
- У Маріуполі окупанти змушують людей розбирати завали та прибирати вулиці за тарілку каші та пляшку води.
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