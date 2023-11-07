"Власні назви з Мирославою Барчук": на телеканалі Еспресо новий проєкт

Прем’єра проєкту відбудеться 12 листопада на телеканалі Еспресо, на Facebook-сторінці і YouTube-каналі Українського ПЕН.

"Власні назви" – це серія розмов з українськими і західними інтелектуалами, письменниками, митцями, правозахисниками, де обговорюються з одного боку події і суспільні явища сьогодення, а з іншого – історичний контекст, який ці явища сформував.

"Ми аналізуємо історичну точку, у якій перебуває країна у ширшій оптиці. Проговорюємо те важливе, що було забуте, приховане або заборонене, але сьогодні продовжує впливати на гуманітарний простір і на наше життя. Важливою складовою програми є спогади, історії, свідчення відомих людей про важливі культурні процеси, стосунки з владою, суспільні дискусії, які відбувались в Україні і світі у різні роки і так чи інакше формували нашу ідентичність і світогляд. Ця програма – своєрідна ревізія минулого, пригадування свого, повернення власних назв підміненим поняттям, стертій пам’яті, осмислення таких категорій, як спадщина, традиція, історія, прийняття української культури як власної", – говорить Мирослава Барчук.

"Власні назви" виходитимуть із 12 листопада кожної неділі о 17:10 на телеканалі Еспресо, на Facebook-сторінці та YouTube-каналі Українського ПЕН.

Це вже другий сезон "Власних назв". У 2022 році програма виходила у онлайн-форматі у Facebook та YouTube Українського ПЕН та Еспресо.

Телепроєкт "Власні назви" реалізовується за підтримки підприємця і мецената Миколи Сушка.

Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча, віцепрезидентка Українського ПЕН. Працювала на 1+1, 5 каналі, ТВі, Еспресо, Громадському, була головною редакторкою англомовного журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року була ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" і програми "Святі та грішні" на Суспільному З 2022 – авторка документального циклу Суспільного мовлення "Остання війна". Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе 2021 року.