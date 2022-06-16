Власник СТО в Києві намагався продати завезені для ЗСУ авто

Про це повідомила Київська міська прокуратура у телеграм.

За її повідомленням, столичного підприємця, власника СТО, викрито на продажі позашляховиків ЗСУ, ввезених в Україну у якості гуманітарної допомоги.



Згідно з матеріалами слідства, власник СТО, маючи у своєму розпорядженні два автомобіля польської реєстрації, які були ввезені в Україну для передачі для потреб однієї з військових частин, організував їх продаж.



Так, 2 червня покупець після огляду позашляховикыв передав завдаток у сумі $400. Далі після проведення ремонту автомобілів та отримання другої частини коштів у сумі $6,1 тис. чоловіка затримали, зазначила прокуратура.



"Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу", – зазначається у повідомлення.

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