Власник СТО в Києві намагався продати завезені для ЗСУ авто
Прокуратура викрила чоловіка, який намагався продати два позашляховика, завезених для потреб армії
Про це повідомила Київська міська прокуратура у телеграм.
За її повідомленням, столичного підприємця, власника СТО, викрито на продажі позашляховиків ЗСУ, ввезених в Україну у якості гуманітарної допомоги.
Згідно з матеріалами слідства, власник СТО, маючи у своєму розпорядженні два автомобіля польської реєстрації, які були ввезені в Україну для передачі для потреб однієї з військових частин, організував їх продаж.
Так, 2 червня покупець після огляду позашляховикыв передав завдаток у сумі $400. Далі після проведення ремонту автомобілів та отримання другої частини коштів у сумі $6,1 тис. чоловіка затримали, зазначила прокуратура.
"Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу", – зазначається у повідомлення.
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