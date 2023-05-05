Власники "Манчестер Сіті" купили ще один футбольний клуб
Еміратський спортивний холдинг City Football Group став мажоритарним акціонером бразильського футбольного клубу "Бая"
Про це повідомляє офіційний сайт клубу "Бая".
City Football Group придбав 90% акцій ФК "Бая". 10% збереглися за минулими власниками клубу, який минулого року вийшов у елітний дивізіон Бразилії.
Процес купівлі клубу тривав понад рік. "Бая" стала 12-м клубом у системі City Football Group. Холдинг також володіє англійським "Манчестер Сіті", іспанською "Жироною", італійським "Палермо", французьким "Труа", бельгійським "Ломмелем", американським "Нью-Йорк Сіті", китайським "Сичуань Цзюню", австралійським "Мельбурн Сіті", уругвайським "Монтевідео Сіті", японським "Йокогамою Ф. Марінос" та індійським "Мумбаї Сіті". У CFG також є клуб-партнер - "Болівар" з Болівії.
У стартових трьох турах після повернення в Серію А "Бая" здобула 1 перемогу та двічі програла. Зараз команда займає 15 місце в турнірній таблиці.
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