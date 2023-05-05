Власники "Манчестер Сіті" купили ще один футбольний клуб

Про це повідомляє офіційний сайт клубу "Бая".

City Football Group придбав 90% акцій ФК "Бая". 10% збереглися за минулими власниками клубу, який минулого року вийшов у елітний дивізіон Бразилії.

Процес купівлі клубу тривав понад рік. "Бая" стала 12-м клубом у системі City Football Group. Холдинг також володіє англійським "Манчестер Сіті", іспанською "Жироною", італійським "Палермо", французьким "Труа", бельгійським "Ломмелем", американським "Нью-Йорк Сіті", китайським "Сичуань Цзюню", австралійським "Мельбурн Сіті", уругвайським "Монтевідео Сіті", японським "Йокогамою Ф. Марінос" та індійським "Мумбаї Сіті". У CFG також є клуб-партнер - "Болівар" з Болівії.

У стартових трьох турах після повернення в Серію А "Бая" здобула 1 перемогу та двічі програла. Зараз команда займає 15 місце в турнірній таблиці.