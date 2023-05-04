Холанд побив бомбардирський рекорд АПЛ, а "Ман Сіті" розгромив "Вест Гем"
У перенесеному матчі 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" розгромно переміг "Вест Гем"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився розгромною перемогою "Манчестер Сіті" з рахунком 3:0. У ворота "Вест Гема" забили Натан Аке, Філ Фоден та Ерлінг Холанд.
Гол Холанда став для нього 35-м у нинішньому чемпіонаті. Норвежець перевершив рекордні досягнення англійців Енді Коула та Алана Ширера, які забили по 34 м'ячі за "Ньюкасл" у сезонах 1993/94 та 1994/95 відповідно.
Команда Хосепа Гвардіоли має 79 очок та очолює турнірну таблицю АПЛ. Найближчий переслідувач - "Арсенал" - відстає на 1 пункт та зіграв на гру більше.
"Вест Гем" бореться за виживання. За 4 матчі до кінця сезону у лондонців лише 4 бали відриву над зоною вильоту.
Англійська Прем'єр-ліга
28-й тур. Перенесений матч
3 травня
"Манчестер Сіті" - "Вест Гем" 3:0
Голи: Аке, 50, Холанд, 70, Фоден, 85
- 26 квітня у 33-му турі чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" переміг "Арсенал" з рахунком 4:1.
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