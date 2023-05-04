Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився розгромною перемогою "Манчестер Сіті" з рахунком 3:0. У ворота "Вест Гема" забили Натан Аке, Філ Фоден та Ерлінг Холанд.

Гол Холанда став для нього 35-м у нинішньому чемпіонаті. Норвежець перевершив рекордні досягнення англійців Енді Коула та Алана Ширера, які забили по 34 м'ячі за "Ньюкасл" у сезонах 1993/94 та 1994/95 відповідно.

Команда Хосепа Гвардіоли має 79 очок та очолює турнірну таблицю АПЛ. Найближчий переслідувач - "Арсенал" - відстає на 1 пункт та зіграв на гру більше.

"Вест Гем" бореться за виживання. За 4 матчі до кінця сезону у лондонців лише 4 бали відриву над зоною вильоту.

Англійська Прем'єр-ліга

28-й тур. Перенесений матч

3 травня

"Манчестер Сіті" - "Вест Гем" 3:0

Голи: Аке, 50, Холанд, 70, Фоден, 85