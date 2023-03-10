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Власний фронт: як Ferrexpo допомагає Україні в умовах війни

10 березня, 2023 п'ятниця
20:05
Новини

Від початку повномасштабного вторгнення через Гуманітарний фонд компанії отримали допомогу 5 млн людей у 8 регіонах

По це повідомляє видання gmk.center.ua

Після повномасштабного вторгнення РФ Ferrexpo, як і інші представники ГМК, активно включилась у потужну допомогу країні. Залізорудна компанія з активами в Україні, яка мала більш ніж одинадцятирічний досвід співпраці з місцевими громадами в рамках своєї благодійної ініціативи, створила спеціальний Гуманітарний фонд із фінансуванням у $15 млн – 27 лютого виповнився рік від початку його діяльності. Аби підтримати економіку держави, у квітні 2022-го група відрахувала та внесла авансом понад $35 млн (1 млрд грн) податку на прибуток підприємств.


Оперативна реакція
З перших днів російського вторгнення Ferrexpo підтримала громади, розташовані поряд із її підприємствами, а також регіони України, що від початку постраждали від активних бойових дій. Вже 27 лютого 2022 року компанія оголосила про створення спеціального Гуманітарного фонду для запобігання гуманітарній кризі, яку принесла війна. З моменту його організації команда фонду працювала в напруженому ритмі.
"Надходила величезна кількість звернень. Кожне потрібно було розглянути та швидко опрацювати, адже ситуація в перші місяці російського вторгнення була дуже складною та емоційною. Діяльність фонду розпочали із визначення чіткого алгоритму роботи та зон відповідальності, налаштували ефективну комунікацію в команді. Ці кроки допомогли вибудовати системну підтримку. Окрім того, усі члени команди розуміли важливість допомоги українцям у такий скрутний для держави час", – зауважив Юрій Химич, керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні.
Аби забезпечити оперативне реагування, до роботи фонду залучили керівництво Ferrexpo та команди комерційної дирекції та відділу корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) українських підприємств групи.
Україну також підтримали закордонні партнери Ferrexpо. Так, за кошти, надані промисловим концерном Zeppelin (€10 тис.), придбали медикаменти для Миколаєва. Компанії ThyssenKrupp та Caterpillar, своєю чергою, надіслали гуманітарну допомогу для переселенців – продукти, побутові товари, меблі та інше.
Ferrexpо долучається і до всеукраїнських благодійних програм. Зокрема, група стала спонсором проєкту психологічної підтримки матерів та їх дітей, який реалізує Фонд Марії Єфросиніної «Незламна мама». Компанія допомагає фінансувати спеціальний реабілітаційний центр у Карпатах.


Алгоритм допомоги
За рік роботи Гуманітарного фонду компанія вдесятеро збільшила його початкове фінансування – із $1,5 до $15 млн.
У його рамках здійснюються понад 70 проєктів:
    • логістичний супровід гуманітарних вантажів із Європи до України;
    • закупівля транспортних засобів, «швидких» для лікарень у центральній Україні;
    • ремонт приміщень у місцевих громадах для розміщення переселенців;
    • надання медобладнання та ліків для лікування поранених;
    • придбання електронного обладнання для документування українською владою збитків, завданих громадам;
    • допомога в перевезенні тварин із зоопарків на сході України.
Гуманітарний фонд Ferrexpo тісно співпрацює із представниками місцевої влади, військовими адміністраціями, закладами критичної інфраструктури, що дозволяє швидко реагувати на нагальні потреби регіонів. Взаємодія здійснюється виключно в правовому полі, через запити, засвідчені офіційними особами, наприклад мерією чи ОВА. У фонді не лишають без уваги жодну заявку, розглядають та обраховують запити, погоджують їх.
 "У цей надскладний для України час завдяки активній діяльності Гуманітарного фонду Ferrexpo ми змогли надати допомогу на суму $12 млн для задоволення гуманітарних потреб громад у восьми областях України – Сумській, Чернігівській, Харківській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Київській. Ми залишаємося на постійному зв’язку з керівниками найбільш постраждалих регіонів країни, безупинно працюємо з гуманітарними запитами для забезпечення першочергових потреб населення», – зауважив Юрій Химич, керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні.


Допомога військовим
Як соціально-відповідальний бізнес Ferrexpo із 2014 року надає гуманітарну підтримку захисникам та захисницям України. З початком повномасштабного вторгнення компанія значно посилила цю роботу. Група допомагає силам територіальної оборони, Збройним силам України та рятувальникам ДСНС.
З початку дії гуманітарної програми компанії силам оборони країни передали 22,4 тис. одиниць амуніції та захисного спорядження, зокрема, форму, бронежилети, каски, тактичне взуття та  аптечки для військових за стандартами НАТО на загальну суму $2,7 млн.
Ferrexpo також придбала три броньовані автомобілі швидкої допомоги на базі TOYOTA Land Cruiser загальною вартістю $300 тис. для вивозу поранених з передової – їх за спеціальним замовленням виготовили в ОАЕ.
З початком повномасштабної війни до лав ЗСУ стали понад 600 працівників Ferrexpo – коштом підприємств усіх забезпечили амуніцією та засобами захисту. Родині кожного співробітника, який віддав життя за Україну, група виплачує по 500 тис. грн. Працівники, які через поранення завершили службу в армії, мають можливість пройти фізичну реабілітацію на базі медико-санітарної частини компанії, індивідуальні психологічні консультації та проконсультуватися щодо подальшої роботи на підприємствах групи.


Підтримка переселенців
Полтавська область, де розташовані активи Ferrexpo, від початку війни прийняла тисячі переселенців з різних регіонів України, які постраждали в результаті російського вторгнення. Група надає всебічну підтримку тим, хто змушений був покинути власну домівку через бойові дії.
Компанія забезпечує харчування, медикаменти та послуги психолога для більш ніж 3 тис. переселенців. Для них також доступне медобслуговування на базі її медико-санітарної частини. Вже рік Ferrexpo безоплатно надає свій готель та бази відпочинку для розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які приїхали у Горішні Плавні із Харківської, Донецької, Сумської та Запорізької областей. Від початку війни на підприємствах групи в Україні працевлаштували 88 евакуйованих осіб.
Компанія надала гуманітарну допомогу на суму близько $170 тис. хабу для ВПО у м. Полтава. Окрім того, Ferrexpo придбала та передала понад 722 т продуктів, понад 25 тис. одиниць товарів побутового призначення для переселенців у громадах України.


Потреби громад
Компанія вже мала багаторічні партнерські відносини з громадами присутності. Завдяки угодам соціального партнерства тут щороку реалізовували проєкти, покликані покращити життя місцевих мешканців. Через вторгнення РФ ініціативи 2022-го трансформували під нагальні потреби людей. У рамках Гуманітарного фонду група також підтримала ті регіони, що зазнали вторгнення військ окупантів або постраждали від бойових дій.
Запити, які опрацювали за рік війни, були різнобічними – від продуктів, засобів гігієни та амуніції для мобілізованих співробітників і рятувальників до медобладнання, "швидких" та спеціалізованої техніки.
Заявки змінювалися залежно від поточної ситуації. Зокрема, звільнені від окупантів громади Київської, Чернігівської та Сумської областей потребували будівельної техніки, Харків та Запоріжжя – медикаментів та продуктів, для Миколаєва одним із найнагальніших питань стало водопостачання.
уманітарна допомога Ferrexpo, GMK Center
Зокрема, Ferrexpo придбала комунальну та комп’ютерну техніку, Starlink та засоби зв’язку для Охтирки (Сумська область) та селища Макарів (Бучанський район Київської області). Загалом група передала 14 одиниць техніки – екскаватори, навантажувачі, трактори для відбудови територій після руйнувань, а також 20 генераторів і 70 т дизпалива.


Група пів року закуповувала та доставляла м’ясні продукти для Харківщини – загальна сума цієї допомоги склала понад 35 млн грн. Окрім того, компанія додатково перерахувала на підтримку постраждалих від війни осіб $500 тис. Для Миколаєва, де складна ситуація із водопостачанням, Ferrexpo придбала ємності для води на загальну суму $84 тис., допомогла з бурінням свердловин для забезпечення містян питною водою.
Спільною для всіх регіонів, зауважили в групі, виявилась велика потреба в транспортних засобах. За 2022 рік із балансу підприємств компанії було передано 111 автомобілів на суму понад $5,5 млн за вартістю заміни. У рамках програми гуманітарного фонду було закуплено 55 транспортних засобів на суму 81 млн гривень ($2,3 млн).


Окрім того, Ferrexpo продовжила благодійні проєкти на підтримку українських медиків. У 2022-му компанія придбала 6 «швидких» для трьох областей – Чернігівської, Дніпропетровської та Полтавської загальною вартістю понад  $300 тис., а також 39 одиниць медобладнання для лікувальних закладів у цих регіонах. Лікарні Кременчука, Горішніх Плавнів, Миколаєва та Харкова отримали медикаменти на суму понад $800 тис.
За словами Енн-Крістін Андерсен (Ann-Christin Andersen), голови Комітету Ferrexpo з охорони здоров’я, безпеки, навколишнього середовища та громади, незалежної невиконавчої директорки Ради директорів Ferrexpo, у компанії розуміють власну роль в Україні завдяки досвіду співпраці та присутності в житті країни через благодійний фонд Ferrexpo, який уже понад 11 років надає пряму підтримку громадам.
"Ми пишаємося тим, що завдяки нашій позиції довгострокового інвестора в Україну, її людей та економіку, із початком війни ми змогли надавати цільову підтримку через спеціальний Гуманітарний фонд Ferrexpo не тільки нашим громадам, а й іншим регіонам України, які постраждали від активних бойових дій", – зазначила Енн-Крістін Андерсен.
Ferrexpo залишається з Україною в найтяжчі для держави часи та докладе всіх зусиль, щоб продовжувати надавати підтримку. Гуманітарний фонд покликаний швидко реагувати на гуманітарну кризу та допомогти її подолати тим, хто постраждав внаслідок бойових дій або були змушені покинути свої домівки.

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