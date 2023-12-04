ВМС ЗСУ повідомили про корабельне угруповання противника у Чорному морі станом на ранок

Про це він розказав в етері Еспресо.

"Станом на зараз можу зазначити, що 5 ворожих кораблів у Чорному морі, в Азовському одна одиниця, ракетоносіїв серед них нема. Один ракетоносій Чорноморського флоту РФ зараз перебуває у Севастополі, це горезвісний "Циклон", який має бути ракетним кораблем, проте з ракетами у нього щось не складається. Тим не менш, він нині там перебуває, скоріш за все на охороні пункту базування та застосовує свою систему ППО для цього", - проінформував речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Дмитро Плетенчук додав, що також заходив корабель "Адмірал Макаров", однак він повернувся до пункту базування у Новоросійськ.