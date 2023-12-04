ВМС ЗСУ повідомили про корабельне угруповання противника у Чорному морі станом на ранок
Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України, капітан 3 рангу, зазначив, що зранку 4 грудня у Чорному морі перебувають 5 ворожих кораблів, один в Азовському морі, ракетоносіїв серед них немає
Про це він розказав в етері Еспресо.
"Станом на зараз можу зазначити, що 5 ворожих кораблів у Чорному морі, в Азовському одна одиниця, ракетоносіїв серед них нема. Один ракетоносій Чорноморського флоту РФ зараз перебуває у Севастополі, це горезвісний "Циклон", який має бути ракетним кораблем, проте з ракетами у нього щось не складається. Тим не менш, він нині там перебуває, скоріш за все на охороні пункту базування та застосовує свою систему ППО для цього", - проінформував речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Дмитро Плетенчук додав, що також заходив корабель "Адмірал Макаров", однак він повернувся до пункту базування у Новоросійськ.
- 2 грудня російські окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування 4 кораблі. Натомість носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
- 3 грудня корабельне угруповання противника у Чорному морі нараховувало 5 кораблів, а в Азовському морі - 1. Ракетоносіїв серед них немає
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