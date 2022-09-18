Про це повідомили ВМС ЗСУ в телеграмі.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 1 танк, 3 бойові броньовані машини та самохідну гаубицю "Мста-С". Остаточні втрати ворога уточнюються", - наголосили в українській армії.

З 10 до 16 вересня ВМС ЗСУ знищили понад 33 окупанти, 13 ворожих бронемашин, 10 танків, укриття та склад боєприпасів росіян.

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