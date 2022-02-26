Внаслідок артобстрілу столичної Солом'янки загорілися склади. Є загиблі

Про це інформує ДСНС.



"Загорання виникло внаслідок попадання боєприпаса", - зазначають рятувальники.



О 11:28 пожежу у складських будівлях та гаражах в Солом’янському районі ліквідовано.



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Внаслідок попадання снаряду загинуло 2 особи, наголошують у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.







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