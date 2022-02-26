Внаслідок артобстрілу столичної Солом'янки загорілися склади. Є загиблі
26 лютого о 08:30 в Солом’янському районі по вул. Волинська 69, виникла пожежа в двох складських будівлях на площі близько 700 м кв. з подальшим поширенням на поруч розташовані гаражі
Про це інформує ДСНС.
"Загорання виникло внаслідок попадання боєприпаса", - зазначають рятувальники.
О 11:28 пожежу у складських будівлях та гаражах в Солом’янському районі ліквідовано.
Читайте і дивіться також: Російська ракета влучила в багатоповерхівку на столичному проспекті Лобановського
Внаслідок попадання снаряду загинуло 2 особи, наголошують у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе