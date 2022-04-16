Внаслідок нічного ракетного удару РФ по Полтавщині загинула одна людина

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у telegram.

За його словами, окупанти завдали удару по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою.

"На жаль, цей ранок недобрий… Вчора пізно ввечері "приліт" по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновані будівлі. А найстрашніше – одна людина загинула, ще одна поранена, але без госпіталізації. Російський окупант відповість за кожне зруйноване життя! Тримаємо стрій, бо все буде Україна", - написав Лунін.



15 квітня, пізно ввечері, повідомлялося, що у Полтаві пролунали вибухи.

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