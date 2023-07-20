Про це Клименко заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.

"Що стосується загиблих: у нас на сьогодні загиблих 31 особа. 29 – це Херсонська область і два громадянина загинули в Миколаївській області", – розповів Клименко, якого призначили керівником робіт із ліквідації наслідків руйнування ГЕС

Він зауважив, що остаточний підрахунок матеріальних втрат ще не завершено.

"Дуже важко за ці місяці порахувати, скільки ми втратили можливого врожаю, скільки ми втратили приватних господарств, а це і виноградники, і баштанні культури, які росли на цій території, скільки ми втратили можливостей по воді. Це велика проблема", - підкреслив міністр.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Каховська ГЕС була окупована росіянами з 24 лютого минулого року.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація 6 червня, можна прочитати за цим посиланням.

Відомо, що США ретельно вивчають докази у справі про підрив Каховської ГЕС.