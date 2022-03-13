Внаслідок ракетної атаки по Іраку жертв немає, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.



Місцевий Міністр охорони здоров'я Саман Барзанджі запевнив, що жертв або постраждалих внаслідок вибухів у іракському Ербілі – немає.

Вночі 13 березня посольство США, яке знаходиться в іракському Ербілі, зазнало ракетного обстрілу з повітря.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко вважає, що Росія причетна до ракетного удару по посольству США в Іраку.

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