Внаслідок вечірнього обстрілу Запоріжжя загинула 71-річна бабуся, ще 2 людей поранено
Напередодні, близько 19:15 ворог наніс удар по Запоріжжю, зруйнувавши об'єкти інфраструктури
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Три години тому ворог випустив ракети по Запоріжжю. Наразі відомо про загибель 71-річної Віри Іванівни. Ще одна 66-річна жінка поранена. Ще один мешканець обласного центру отримав осколкові поранення. Після наданої першої допомоги вони доправлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у п'ятницю, 12 серпня, близько 19:15, ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 ракет. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Виникла пожежа.
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