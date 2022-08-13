Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Три години тому ворог випустив ракети по Запоріжжю. Наразі відомо про загибель 71-річної Віри Іванівни. Ще одна 66-річна жінка поранена. Ще один мешканець обласного центру отримав осколкові поранення. Після наданої першої допомоги вони доправлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 12 серпня, близько 19:15, ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 ракет. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Виникла пожежа.

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