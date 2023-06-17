Про це інформує пресслужба ПриватБанку.

"Під час проведення робіт 18 червня з 00:30 до 06:00 ми тимчасово призупинимо всі операції з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", - повідомили у банку.

Там також зазначили, що зазвичай банк проводить роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають.

У банку додали, що їхні клієнти роблять в середньому 28 мільйонів платежів та інших операцій з картками на день. Це понад 1 млн платежів за годину та майже 50 тисяч платежів щохвилини.