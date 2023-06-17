Вночі не працюватимуть карти, термінали та банкомати: ПриватБанк проводить регламентні роботи
В ніч на 18 червня 2023 року ПриватБанк проводить заплановані регламентні роботи, тому операції з картками будуть недоступні до 6 ранку
Про це інформує пресслужба ПриватБанку.
"Під час проведення робіт 18 червня з 00:30 до 06:00 ми тимчасово призупинимо всі операції з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", - повідомили у банку.
Там також зазначили, що зазвичай банк проводить роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають.
У банку додали, що їхні клієнти роблять в середньому 28 мільйонів платежів та інших операцій з картками на день. Це понад 1 млн платежів за годину та майже 50 тисяч платежів щохвилини.
- 29 квітня у ПриватБанку виникали проблеми зі зняттям готівки та оплатою картками.
- Також подібним чином у ніч на 14 травня банк тимчасово призупиняв роботу інтернет-банкінгу через планові регламентні роботи у Приват24.
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