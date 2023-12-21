Вночі ППО знищила 34 "шахеди"
У ніч на 21 грудня російські окупанти запустили 35 ударних безпілотників типу Shahed по Україні. Сили оборони збили 34 дрони
Про це повідомили пресслужба Повітряних Сил.
БПЛА запускали із трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ та Курськ – РФ.
"Усього зафіксовано пуски 35 Shahed-136/131, які атакували хвилями у різний час, в період з 20.00 20 грудня по 03.30 21 грудня. До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
На різних напрямках українським військовим вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БПЛА противника - протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.
- Ввечері середи, 20 грудня, російські терористи запустили "шахеди" з кількох напрямків: на Київщині працювала ППО, уламки БПЛА впали на будинок на Полтавщині
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