Вночі ППО знищила 34 "шахеди"

Про це повідомили пресслужба Повітряних Сил.

БПЛА запускали із трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ та Курськ – РФ.

"Усього зафіксовано пуски 35 Shahed-136/131, які атакували хвилями у різний час, в період з 20.00 20 грудня по 03.30 21 грудня. До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

На різних напрямках українським військовим вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БПЛА противника - протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.