Вночі російська армія обстріляла лікарню у Херсоні
У ніч на 28 березня армія РФ здійснила мінометні та артилерійські обстріли житлових кварталів міста Херсона
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у дописі.
Зазначається, що ворожі снаряди поцілили у будівлю Херсонської клінічної лікарні ім. О.С. Лучанського та міське відділення пошти.
Також є пошкодження житлових будинків, дитячого садочка, господарських споруд та автомобілів містян.
Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
- За минулу добу, 27 березня, противник здійснив 60 обстрілів Херсонщини, є постраждалі - п’ятеро людей дістали поранення.
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