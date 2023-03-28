                                                                       Вночі російська армія обстріляла лікарню у Херсоні

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у дописі.

Зазначається, що ворожі снаряди поцілили у будівлю Херсонської клінічної лікарні ім. О.С. Лучанського та міське відділення пошти.

Також є пошкодження житлових будинків, дитячого садочка, господарських споруд та автомобілів містян.

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.