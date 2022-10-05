Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"

"В Одесі день і ніч проходять під звуки повітряних тривог. Сьогодні українські сили ППО на Півдні збили шість дронів-камікадзе. Хочеться подякувати нашим хлопцям за чудову роботу. Тому сьогодні одесити спали спокійно", - розповіла Шульц.

Депутатка Одеської райради зауважила, що ситуація в Миколаєва теж відносно спокійна.

"Я тільки приїхали з Миколаївщини й можу сказати, що в самому Миколаєві останні два дні були відносно спокійними. Всі розуміють, що все це завдяки нашим героїчним Збройним силам України. Ми кожного дня читаємо чудові новини і віримо, що скоро Україна буде звільнена від окупантів", - додала вона.

У ніч з 4 на 5 жовтня у Білій Церкві Київської області прогриміли вибухи. Місто атакували дронами-камікадзе