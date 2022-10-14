Внутрішньо переміщені особи зможуть повторно подати заявку на виплати до 1 грудня
Усі внутрішньо переміщені особи, яким не вдалося оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок "Дія", зможуть повторно подати заявку до 1 грудня
Про це повідомили на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Рішення про продовження строку сьогодні прийнято на засіданні Кабінету Міністрів", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього зазначається, що щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соціального захисту населення та написати ще одну заяву, або ж надіслати її поштою.
Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її – навіть якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.
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