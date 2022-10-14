Внутрішньо переміщені особи зможуть повторно подати заявку на виплати до 1 грудня

Про це повідомили на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Рішення про продовження строку сьогодні прийнято на засіданні Кабінету Міністрів", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього зазначається, що щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соціального захисту населення та написати ще одну заяву, або ж надіслати її поштою.

Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її – навіть якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

8 вересня в уряді повідомили, що студенти-ВПО та жителі особливо небезпечних територій зможуть перевестися на бюджетне навчання.

9 вересня стало відомо, що внутрішньо переміщені особи матимуть змогу отримати соціальні послуги за місцем свого фактичного перебування.

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