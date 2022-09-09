Незалежно від адреси в документах: ВПО отримуватимуть соціальні послуги за місцем фактичного перебування
Внутрішньо переміщені особи матимуть змогу отримати соціальні послуги за місцем свого фактичного перебування
Про це повідомляє пресслужба уряду України.
Мінсоцполітики з 1 жовтня запровадить Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС), створену для централізування призначень, нарахувань і виплат для внутрішньо переміщеним особам. Завдяки їй переселенці зможуть отримувати виплати за місцем свого фактичного перебування.
Міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що ВПО зможуть розв'язувати всі питання в будь-якій точці України.
"Органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах. Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування. В умовах повномасштабної війни ми маємо максимально убезпечити наших людей і спростити для них надання послуг", - наголосила Верещук.
Так, внутрішні переселенці у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть:
- швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;
- виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки ВПО;
- з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання.
Зараз завершують тестування ЄІССС у трьох областях України: Житомирській, Рівненській і Вінницькій. Також триває підключення співробітників управління соцзахисту з інших областей для її впровадження по всій країні.
8 вересня в уряді повідомили, що студенти-ВПО та жителі особливо небезпечних територій зможуть перевестися на бюджетне навчання.
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