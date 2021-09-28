Водії зможуть оформити договір купівлі-продажу авто онлайн
Автовласники зможуть укладати договори купівлі продажу автомобілів онлайн у Дії
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
"Невдовзі автовласники зможуть укладати договір купівлі-продажу онлайн. Дане нововведення передбачене постановою Кабінету міністрівв України від 22 вересня №1007 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що послуга буде доступна в Електронному кабінеті водія та на порталі Дія. Авторизувавшись, продавець і покупець заповнюють договір в електронному вигляді. Після цього документ автоматично надсилається до сервісного центру МВС для проведення усіх передбачених перевірок за відповідними реєстрами.
Після позитивного опрацювання адміністратором продавець та покупець накладають кваліфікован електронні підписи і договір вважається укладеним.
У пресслужбі зауважили, що це нововведення буде реалізоване сервісними центрами МВС впродовж півроку після набрання чинності зазначеної постанови Кабміну.
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